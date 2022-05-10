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Псаки заявила, что Вашингтон не готов назвать условия отмены антироссийских санкций

Георгий Соланович
В мире
Псаки заявила, что Вашингтон не готов назвать условия отмены антироссийских санкций
Фото: whitehouse

Администрация Соединенных Штатов уверена, что для решения конфликта на Украине необходимы дипломатические договоренности, однако в Вашингтоне пока не могут назвать условия отмены антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 10 мая.

— Мы знаем, что для прекращения этого потребуется процесс дипломатических переговоров. И мы выступаем в поддержку этого. Но наша роль состоит в том, чтобы продолжать укреплять позиции Украины <...> Мы не станем забегать вперед, — передает слова Псаки ТАСС.

5 мая в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне заявили, что введение новых антироссийских санкций контрпродуктивно и не позволит США добиться своих целей, такой курс Америке необходимо сменить.

В ведомстве также отметили, что все чаще замечают заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций в отношении России. Однако своих целей эти санкции так и не достигают, нанося ущерб тем, кто их накладывает

До этого в посольстве также отметили, что в США признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят только к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива.

Санкции США Джен Псаки
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