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Reuters: Германия и Катар не смогли договориться о поставках СПГ

Георгий Соланович
В мире
Reuters: Германия и Катар не смогли договориться о поставках СПГ

Германия и Катар не могут договориться о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий, касающихся основных условий контракта. Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 9 мая.

По данным агентства, Берлин и Доха столкнулись с трудностями во время обсуждения длительности контракта и угрозы для целей ФРГ по декарбонизации.

В материале также отмечается, что ФРГ конкурирует с другими странами за СПГ, а Катар занимается обсуждением положения, которое не позволит Германии перенаправлять газ в другие страны ЕС.

В Reuters заключили, что в ближайшее время поставок СПГ из Катара не ожидается, стороны продолжат переговоры в мае, передает РИА Новости.

Очередное заявление об эмбарго на российскую нефть 4 мая сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, положение об отказе от импорта этого энергоносителя из России в страны ЕС включат в шестой пакет санкций.

Отказ Европы от российской нефти будет иметь эволюционный характер и потребует переориентации каналов поставки. При этом черное золото из России будет поставляться в регионы, откуда уйдет нефть, предназначенная для стран Евросоюза (ЕС). Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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