Bloomberg: Минфин спрогнозировал спад ВВП России на 12 процентов

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Министерство финансов России прогнозирует спад отечественного ВВП на 12 процентов из-за санкций в отношении РФ. Об этом во вторник, 10 мая, сообщило агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что Россия переживает самый глубокий экономический спад за последние почти 30 лет, а санкционное давление продолжает усиливаться.

В Bloomberg также добавили, что если прогноз Минфина окажется верным, примерно десятилетие экономического роста России будет перечеркнуто.

Однако по словам директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, какие-либо прогнозы делать еще рано.

— Мы не знаем сегодня ни окончательного пакета санкций, ни того, какие контрсанкции даст Россия, и мы не знаем полного пакета, как государство будет помогать бизнесу и людям. В принципе, если давать оценочно, то я бы поместил в такой интервал: от 10 до 14 процентов, — пояснил эксперт.

В Центробанке РФ также подчеркнули, что к постепенному росту российская экономика перейдет в 2023 году, передает «BFM».

Высокие экспортные доходы, значительное снижение оттока валюты из страны и другие факторы могут повлиять на укрепление рубля в мае. Такое мнение озвучил в разговоре с «Вечерней Москвой» ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Согласно прогнозу специалиста, в мае курс доллара будет не выше 73–74 рублей и не ниже 68–69 рублей. Курс европейской валюты будет держаться в диапазоне 72–78 рублей.