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Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями 10 мая

Георгий Соланович

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Погода в Москве
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Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями 10 мая
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Во вторник, 10 мая, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, столбики термометров в течение дня будут показывать от 12 до 14 градусов. Информация об этом появилась на сайте «Метеовести».

— Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 12-14, по области 9-14 градусов. Ветер северного направления 5-10 метров в секунду, местами с порывами 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов, — говорится в сообщении.

Согласно данным портала, осадки в городе 10 мая маловероятны. Геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Ночь перед средой будет самой холодной за неделю, температура опустится до нуля градусов. Среда, 11 мая, будет достаточно теплой, но с дождем, сообщают синоптики. Температура будет варьироваться от 12 до 17 градусов.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал, что, хотя начало мая в столице выдалось достаточно прохладным, июнь должен порадовать москвичей теплом.

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