Фото: МИД РФ

Ведущий британского телеканал Sky News в прямом эфире прервал речь первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, когда он заговорил о публикации президента Украины Владимира Зеоенского с фотографией украинского военного с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова».

— То, что сегодня делает Великобритания, забывая все, за что мы воевали — это абсолютная катастрофа и позор. Я вам приведу лишь один пример — я покажу вам то, что появилось на официальной странице Зеленского в Instagram*. Вы видите эмблему. Вы знаете, что это? Это эмблема немецкой дивизии СС во Второй мировой войне, — заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН.

Ведущий во время речи Полянского попытался прервать дипломата, однако тот попросил этого не делать и добавил, что дивизия «Мертвая голова» причастна к убийству 100 граждан Британии во Франции во время Второй Мировой войны, а Лондон сейчас лишь покрывает официальный Киев, который в День Победы открыто демонстрирует символы нацизма.

После этого телеведущий окончательно оборвал Полянского и сообщил ему, что время эфира истекло, передает РИА Новости.

Зеленский в понедельник, 9 мая, проиллюстрировал публикацию в своих социальных сетях фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме. Спустя некоторое время пост был отредактирован, а фото удалено.

*Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.