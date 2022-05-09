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Зеленский прикрепил фото украинского военного с нацисткой эмблемой к публикации о 9 мая

Лейла Алиева
В мире
Зеленский прикрепил фото украинского военного с нацисткой эмблемой к публикации о 9 мая
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 мая, проиллюстрировал публикацию в своих социальных сетях фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.

Украинский лидер опубликовал пост по случаю Дня Победы над фашизмом и проиллюстрировал ее подборкой фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди.

Спустя некоторое время пост был отредактирован, а фото удалено, передает РИА Новости.

До этого Зеленский признал, что Мариуполь не получится разблокировать военным путем. Он добавил, что намерен решить вопрос с Мариуполем дипломатическим путем. По его словам, дипломатия помогла при эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь».

21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Мариуполя. По его словам, сам город освобожден, однако на заводе «Азовсталь» все еще остаются боевики.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

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