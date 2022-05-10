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Свыше 120 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы в День Победы

Араз Салехов
Город
Свыше 120 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы в День Победы
Фото: shutterstock
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы и его филиалы в День Победы посетили свыше 120 тысяч человек. Об этом во вторник, 10 мая, сообщила пресс-служба музея.

— С самого утра в главное здание музея на Поклонной горе выстроилась огромная очередь. Посетителям волонтеры музея раздавали георгиевские ленточки. Гости увидели экспозицию «Подвиг Армии» с диорамным комплексом, а также тематические выставки «Имена Победы», «Путь воина», «Война: день за днем» и другие, — говорится в сообщении.

При этом в этот день для жителей города и гостей столицы вход был свободный. Праздничная программа началась в 10:00, когда стартовал театральный фестиваль спектаклей школьных музеев «Весна. Победа. Май», говорится в релизе.

Напомним, что Музей Победы пригласил горожан и гостей столичного региона провести длинные выходные с 8 по 10 мая. Для посетителей культурного учреждения была подготовлена большая бесплатная программа, посвященная празднованию 77-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне.

В фуд-молле «Депо» открылась фотовыставка «Память Героев», организованная в рамках проекта «Единой России» — «Историческая память». Она приурочена ко Дню Победы.

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