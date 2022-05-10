Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку

Фото: Официальный интернет-портал администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после десяти лет руководства региона объявил об уходе в отставку. Его обращение опубликовано в официальном Telegram-канале региональной администрации во вторник, 10 мая.

— Я оставляю пост губернатора. Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Эту мою позицию поддержал Владимир Владимирович Путин, за что я ему очень благодарен, — заявил он.

Также чиновник выразил благодарность всем жителям региона за поддержку и конструктивную критику его работы. При этом Жвачкин в сообщении, говоря о своем будущем, отметил, что покидать Томскую область не собирается, поскольку там живет вся его семья.

Помимо этого, в среду, 27 апреля, Путин обсудил с законодателями возможную отмену прямых выборов губернаторов. Уточняется, что регионы могут перейти на выборы через законодательные собрания.

Во вторник, 26 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о назначении о назначении Ильи Баланина новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). При этом предыдущий председатель ФОМС Елена Чернякова займет должность замглавы Росстата.