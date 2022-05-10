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Губернатор Кировской области Васильев объявил об отставке

Лейла Алиева
Политика
Губернатор Кировской области Васильев объявил об отставке
Фото: Telegram / Губернатор Васильев

Глава Кировской области Игорь Васильев объявил о решении покинуть пост из-за скорого истечения срока полномочий.

— В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне, — сказал политик.

Кроме того, он добавил, что данное решение поддержал президент России Владимир Путин. Губернатор выразил благодарность команде правительства области и главам муниципалитетов за совместную работу. При этом Васильев в своем Telegram-канале отметил, что все позитивные начинания в регионе он будет поддерживать на федеральном уровне.

До этого губернатор Томской области Сергей Жвачкин после десяти лет руководства регионом объявил об уходе в отставку. Он выразил благодарность всем жителям региона за поддержку и конструктивную критику его работы.

При этом Жвачкин, говоря о своем будущем, отметил, что покидать Томскую область не собирается, поскольку там живет вся его семья.

При этом СМИ сообщали, что Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, которое состоялось 27 апреля, мог поднять вопрос проведения выборов в Единый день голосования в 2022 году. По данным источников, прямые губернаторские выборы могут отменить, а регионы перейдут на выборы через заксобрания.

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