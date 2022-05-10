«Им придется выстраивать диалог»: могут ли страны ЕС закрыть свои диппредставительства в РФ

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России нет необходимости прекращать дипломатическое сотрудничество с европейскими странами, и ей бы хотелось, чтобы дипмиссии этих государств продолжили свою деятельность на территории страны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал общественный деятель и политолог Сергей Марков.

По его словам, дипломаты, представляющие страны старой Европы, вряд ли покинут Москву и продолжат работу, а вот отношения с Польшей на длительный период будут заморожены:

— Понятное дело, что провокация, которая произошла в Варшаве с российским послом в Польше Сергеем Андреевым, была устроена в том числе при участии властей этой страны. Этот инцидент еще сильнее усугубил и без того напряженные российско-польские отношения. И я предполагаю, что наш диалог с официальной Варшавой на долгие годы будет прекращен.

При этом дипломатические отношения с другими странами Европы Россия будет продолжать, и никаких поводов для закрытия их дипмиссий на территории РФ, как признался Марков, он не видит:

— Мне кажется, что послы и консулы вряд ли покинут Россию и им придется выстраивать диалог с Москвой, поскольку это необходимо и им, и нам. Но серьезных причин закрывать свои представительства в РФ у стран Европы нет.

Эксперт отметил, что сама Россия вряд ли будет закрывать посольства этих государств, если только они не устроят аналогичные провокации с ее диппредставителями, как это сделали в Польше.

Между тем замглавы МИД России Александр Грушко также заявил, что Москва не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на новые возможные недружественные шаги, поскольку такие меры не в российских традициях.