Более 113 тысяч человек посетили ВДНХ в День Победы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Более 113 тысяч человек отпраздновали День Победы на ВДНХ. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.

— 9 мая ВДНХ традиционно стала одной из самых популярных площадок в столице. Отпраздновать День Победы на главную выставку страны пришли более 113 тысяч москвичей и гостей города. На ВДНХ были установлены два рекорда: была развернута самая большая лента памяти и установлен мировой рекорд по подтягиваниям, — сказал представитель парка.

Вместе с курсантами Московского суворовского военного училища и волонтерами жители столицы приняли участие в установлении всероссийского рекорда «Самая большая лента памяти». Ее длина составила 366 метров, а ширина — 7,5 метра.

В рамках спортивной акции «Подтянись за победу» атлет Федерации воздушно-силовой атлетики России Виктор Филиппов установил мировой рекорд по подтягиваниям, выполнив 717 повторений за 30 минут.

Кроме того, на протяжении дня на ВДНХ работали десять тематических площадок, где прошли концерты, мастер-классы и выставки. Также у фонтана «Дружба народов» прошел большой концерт, а кульминацией мероприятия стал салют, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что Музей Победы и его филиалы в День Победы посетили свыше 120 тысяч человек. При этом в этот день для жителей города и гостей столицы вход был свободный.