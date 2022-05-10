Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Викторину на тему Великой Победы запустили на портале «Узнай Москву»

Лейла Алиева
Город
Викторину на тему Великой Победы запустили на портале «Узнай Москву»
Фото: Pexels

Викторину, посвященную зданиям и монументам, пережившим войну или воздвигнутым в честь Великой Победы, запустили на портале «Узнай Москву». Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Главной особенностью викторины является то, что «героями» вопросов стали рисунки детей — участников конкурса «Наследие моего района».

— За три года для участия в номинации «Памятники-герои» нам прислали заявки больше 500 ребят. Для нас было важно поднять тему памяти о Великой Победе, передающейся из поколения в поколение, — сказал глава ведомства Алексей Емельянов.

Горожанам предлагается угадать, какие столичные места, связанные с военной историей, изобразили дети, а также понять, в каком районе можно найти эти монументы, передает агентство городских новостей «Москва».

Более 113 тысяч человек посетили ВДНХ в День Победы. Вместе с курсантами Московского суворовского военного училища и волонтерами гости приняли участие в установлении всероссийского рекорда «Самая большая лента памяти». Ее длина составила 366 метров, а ширина — 7,5 метра.

викторины Москва День Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте