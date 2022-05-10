Викторину на тему Великой Победы запустили на портале «Узнай Москву»

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Викторину, посвященную зданиям и монументам, пережившим войну или воздвигнутым в честь Великой Победы, запустили на портале «Узнай Москву». Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Главной особенностью викторины является то, что «героями» вопросов стали рисунки детей — участников конкурса «Наследие моего района».

— За три года для участия в номинации «Памятники-герои» нам прислали заявки больше 500 ребят. Для нас было важно поднять тему памяти о Великой Победе, передающейся из поколения в поколение, — сказал глава ведомства Алексей Емельянов.

Горожанам предлагается угадать, какие столичные места, связанные с военной историей, изобразили дети, а также понять, в каком районе можно найти эти монументы, передает агентство городских новостей «Москва».

Более 113 тысяч человек посетили ВДНХ в День Победы. Вместе с курсантами Московского суворовского военного училища и волонтерами гости приняли участие в установлении всероссийского рекорда «Самая большая лента памяти». Ее длина составила 366 метров, а ширина — 7,5 метра.