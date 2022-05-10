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Движение поездов приостановили на участке фиолетовой ветки метро из-за человека на путях

Лейла Алиева
Происшествия
Движение поездов приостановили на участке фиолетовой ветки метро из-за человека на путях
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, метро Планерная Карта всех событий

Интервалы движения поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии метро временно увеличены из-за человека на путях. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

При этом нет движения поездов от станции «Планерная» до «Октябрьского Поля». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов из-за инцидента с человеком на путях. В пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что на северном участке ветки были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

При этом временно не было движения от станции «Владыкино» до «Савеловской», а в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

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