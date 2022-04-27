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Сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на путях

Араз Салехов

Происшествия
Сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на путях
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия Карта всех событий

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов из-за инцидента с человеком на путях. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Также в Дептрансе уточнили, что нет движения от «Владыкино» до «Савеловской», при этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Также стало известно, что в столице временно закроют некоторые парковки со шлагбаумом из-за подготовки к празднованию 9 Мая. Так, с 27 апреля по 9 мая будет закрыта парковка № 9080, которая расположена на Триумфальной площади, а также № 9004 на улице Болотной. Кроме того, автостоянки со шлагбаумом № 9005 и 9015 на улице Новый Арбат закроют 28 апреля и 4 мая с 17:00, а 7 и 9 мая — с 00:01.

При этом 9 мая и до окончания мероприятий закроют парковки № 9096 на Славянской площади, № 9002 на улице Охотный Ряд, а также № 9006 на Театральной площади.

Помимо этого, с вечера 25 апреля станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Уточняется, что станция метро «Библиотека им. Ленина» работает только на пересадку.

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