Ряд станций московского метро будет работать только на вход до окончания репетиции военного парада

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

С вечера 25 апреля станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Сегодня с 19:00 до окончания репетиции военного парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что , станция метро «Библиотека им. Ленина» работает только на пересадку.

Напомним, что парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве 9 мая.

Также стало известно, что рабочие в ночь с 19 по 20 апреля нанесли специальную разметку для военной техники на Тверской улице.

Линии временной дорожной разметки будут наноситься специальной нитрокраской желтого цвета — от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Они служат ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и парад Победы.