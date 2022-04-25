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Ряд станций московского метро будет работать только на вход до окончания репетиции военного парада

Араз Салехов

Город
Ряд станций московского метро будет работать только на вход до окончания репетиции военного парада
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

С вечера 25 апреля станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Сегодня с 19:00 до окончания репетиции военного парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что , станция метро «Библиотека им. Ленина» работает только на пересадку.

Напомним, что парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве 9 мая.

Также стало известно, что рабочие в ночь с 19 по 20 апреля нанесли специальную разметку для военной техники на Тверской улице.

Линии временной дорожной разметки будут наноситься специальной нитрокраской желтого цвета — от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Они служат ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и парад Победы.

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