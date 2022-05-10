Постояльцев Holiday Inn в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Россия, Москва, улица Симоновский Вал, 2 Карта всех событий

Более 100 постояльцев гостиницы Holiday Inn были эвакуированы из здания столичного отеля вечером во вторник, 10 мая, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах Москвы.

— Из здания эвакуированы 106 человек, — рассказал собеседник издания.

Неизвестный сообщил о минировании гостиничного комплекса, расположенного на Симоновском валу. В результате инцидента из здания были эвакуированы все постояльцы. В настоящее время кинологические службы проверяют здание на наличие взрывных устройств.

Также во вторник произошел пожар в 16-этажном на Клязьминской улице. Там загорелся забитый под завязку мусоропровод. Спасатели потушили возгорание, пострадавших в результате инцидента удалось избежать.

На минувшей неделе, 2 мая, экстренные службы Москвы проверяли информацию об угрозе взрыва в здании Большого театра. Из здания культурного учреждения были эвакуированы все посетители.