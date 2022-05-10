Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Постояльцев Holiday Inn в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Егор Провоторов
Город
Постояльцев Holiday Inn в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Симоновский Вал, 2 Карта всех событий

Более 100 постояльцев гостиницы Holiday Inn были эвакуированы из здания столичного отеля вечером во вторник, 10 мая, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах Москвы.

— Из здания эвакуированы 106 человек, — рассказал собеседник издания.

Неизвестный сообщил о минировании гостиничного комплекса, расположенного на Симоновском валу. В результате инцидента из здания были эвакуированы все постояльцы. В настоящее время кинологические службы проверяют здание на наличие взрывных устройств.

Также во вторник произошел пожар в 16-этажном на Клязьминской улице. Там загорелся забитый под завязку мусоропровод. Спасатели потушили возгорание, пострадавших в результате инцидента удалось избежать.

На минувшей неделе, 2 мая, экстренные службы Москвы проверяли информацию об угрозе взрыва в здании Большого театра. Из здания культурного учреждения были эвакуированы все посетители.

Москва Эвакуация Отели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте