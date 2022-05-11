Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог раскритиковал Бабкину за пренебрежение своим организмом

Егор Провоторов
Общество
Диетолог раскритиковал Бабкину за пренебрежение своим организмом
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Врач-диетолог Алексей Ковальков раскритиковал российскую эстрадную певицу Надежду Бабкину за пренебрежительно отношение к своему здоровью после резкого похудения артистки на 22 килограмма.

Специалист рассказал, что самой популярной у звезд диетой является переход на интервальное голодание. Он не стал отрицать эффективность подобного подхода, однако подчеркнул, что такой способ не подходит всем, поэтому следить за трендами в похудении может быть крайне опасно.

Эксперт пояснил, что худеть необходимо с комфортом, иначе существует риск проблем со здоровьем. Он посоветовал садиться на диету только после консультаций с врачами и сдачи анализов.

Бабкина, по словам Ковалькова, может получить серьезные проблемы со здоровьем и тяжелые последствия из-за неправильно подобранной диеты. Это может привести к тяжелым последствиям

Ковальков в интервью ctnews сообщил, певица Надежда Бабкина после продолжительной и неправильно подобранной диеты может получить серьезные проблемы со здоровьем и тяжелые последствия.

В конце апреля Бабкина поделилась мнением, что в России необходимо вернуть цензуру. В интервью одному из YouTube-каналов артистка отметила, что такая мера позволит защитить общество от разложения.

Врачи Надежда Бабкина Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте