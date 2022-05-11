Диетолог раскритиковал Бабкину за пренебрежение своим организмом

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Врач-диетолог Алексей Ковальков раскритиковал российскую эстрадную певицу Надежду Бабкину за пренебрежительно отношение к своему здоровью после резкого похудения артистки на 22 килограмма.

Специалист рассказал, что самой популярной у звезд диетой является переход на интервальное голодание. Он не стал отрицать эффективность подобного подхода, однако подчеркнул, что такой способ не подходит всем, поэтому следить за трендами в похудении может быть крайне опасно.

Эксперт пояснил, что худеть необходимо с комфортом, иначе существует риск проблем со здоровьем. Он посоветовал садиться на диету только после консультаций с врачами и сдачи анализов.

Бабкина, по словам Ковалькова, может получить серьезные проблемы со здоровьем и тяжелые последствия из-за неправильно подобранной диеты. Это может привести к тяжелым последствиям

Ковальков в интервью ctnews сообщил, певица Надежда Бабкина после продолжительной и неправильно подобранной диеты может получить серьезные проблемы со здоровьем и тяжелые последствия.

В конце апреля Бабкина поделилась мнением, что в России необходимо вернуть цензуру. В интервью одному из YouTube-каналов артистка отметила, что такая мера позволит защитить общество от разложения.