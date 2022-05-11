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Боррель: ЕС не будет выступать посредником на переговорах России и Украины

Егор Провоторов
В мире
Боррель: ЕС не будет выступать посредником на переговорах России и Украины
Фото: flickr/european_parliament

Европейский союз не может выступать в качестве посредника на переговорах между Украиной и Россией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном во вторник, 10 мая, интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

— Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника, — отметил глава немецкой дипломатии.

При этом Боррель заметил, что Китай также не подойдет в посреднической роли, поскольку «склоняется в сторону России». Идеальным посредником представитель Евросоюза назвал Турцию, у которой «хорошие отношения с обеими сторонами».

Жозеп Боррель при этом считает, что лучше всего с этой ролью могла бы справиться Организация Объединенных Наций (ООН). Исход переговоров, по его мнению, должны решать Москва, Киев и посредническая сторона. Возможные результаты трехстороннего диалога, при этом, глава европейской дипломатии комментировать не стал, пишет ТАСС.

На прошлой неделе Боррель заявил, что постоянные представители стран — участниц ЕС должны до конца недели договориться о запрете на импорт нефти из России.

Украина Евросоюз (ЕС) посредники
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