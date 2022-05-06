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Боррель: Страны ЕС должны до конца недели договориться об эмбарго на нефть РФ

Георгий Соланович
В мире
Боррель: Страны ЕС должны до конца недели договориться об эмбарго на нефть РФ
Фото: flickr/european_parliament

Постоянные представители стран-участниц Евросоюза должны до конца недели договорится о запрете на импорт в ЕС российской нефти. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Постпредам стран ЕС в Брюсселе дадут время до конца выходных, чтобы договориться ( об эмбарго на нефть РФ — прим. «ВМ»), но если вопрос не сдвинется с мертвой точки, то решать его будет предложено министрам иностранных дел стран Евросоюза, — заявил Боррель.

По его словам, против запрета на импорт российской нефти в регион выступает Венгрия. Страна не имеет выхода к морю, а единственный трубопровод, по которому в государство поступает топливо, подключен к нефтеперерабатывающему заводу, построенному с учетом характеристик российского ресурса.

Евросоюз поможет Венгрии в переоборудовании предприятия, однако это займет какое-то время и потребует определенных затрат, передает РБК.

Страны Евросоюза тщательно готовятся к процедуре эмбарго на российские энергоресурсы, но при этом уже сейчас их нужда в нефти и газе из РФ выросла в два раза. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил общественный деятель и политолог Сергей Марков, комментируя слова еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони о намерении ЕС ввести полное эмбарго на российскую нефть по истечении девяти месяцев.

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