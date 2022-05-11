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Постпред Крыма при президенте РФ: Освобожденные территории Украины станут частью России

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Постпред Крыма при президенте РФ: Освобожденные территории Украины станут частью России
Фото: rk.gov.ru

Освобожденные территории в южной части Украины должны стать еще одним российским регионом. Об этом заявил в среду, 11 мая, постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер местного правительства Георгий Мурадов.

По словам политика, это является волей населения, проживающего на этих освобожденных территориях. Он отметил, что большая часть этих людей последние восемь лет прожила в условиях «репрессий и издевательств со стороны укронацистов».

— Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада, — заявил крымский политик.

По словам Мурадова, юго-восточные земли, когда-то «подаренные» Украине, как и территории исторической Тавриды, были исконно русскими всегда, на них проживает русскоязычное население.

— На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона, — отметил крымский вице-премьер в интервью РИА Новости.

В понедельник, 9 мая, стало известно, что в Мариуполе впервые за восемь лет прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы.

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