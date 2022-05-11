Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве наступит климатическое лето

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Климатическое лето придет в столицу в самом конце мая. Об этом «Вечерней Москве» сообщил заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

— По прогнозам, жаркая погода ожидается в конце текущего месяца, когда начнется климатическое лето и среднесуточная температура постоянно будет превышать показатель плюс 15 градусов, — сказал метеоролог.

По его словам, это случится 28–29 мая. Кроме того, синоптик уточнил, что улучшение погодных условий в Москве наступит с середины текущей недели, когда среднесуточная температура достигнет показателей 18–20 градусов.

Последующие дни, уточнил метеоролог, также выдадутся максимально теплыми. Так, 12 и 13 мая воздух в городе в дневное время прогреется до 19–20 градусов, а в Подмосковье — до 20–22 градусов. На протяжении всей недели ночные показатели не будут превышать 8–10 градусов, заключил Вильфанд.

До этого Вильфанд сообщил «ВМ», что, несмотря на положительные значения, переменчивость в погоде в Москве сохранится из-за сильных порывов ветра. Эксперт отметил, что в ближайшей перспективе о наступлении жары говорить рано.

При этом МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 10 мая. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями жителей призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.