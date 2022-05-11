Новая Зеландия ввела очередные санкции в отношении российских предприятий и граждан

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Власти Новой Зеландии ввели очередные санкции, направленные против восьми российских граждан и организаций. Об этом объявила глава министерства иностранных дел страны Нанаия Махута.

— Очередной раунд санкций направлен против восьми физических и юридических лиц, причастных к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации на Украине, — говорится в заявлении министра.

В санкционный список попали 85-й главный центр спецслужбы главного управления Генерального штаба ВС РФ, «Главный центр специальных технологий» Главного управления Генштаба и российское Агентство интернет-исследований. Среди физических лиц в санкционном списке числятся начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, глава медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, один из учредителей крымского информационного агентства NewsFront Михаил Синелин и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

Новая Зеландия к сегодняшнему дню ввела санкции в отношении более чем 650 россиян, в том числе президента Владимира Путина и депутатов Государственной думы России, а также против 55 крупных предприятий и организаций, пишет ТАСС.

До этого стало известно, что в рамках антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, в Финляндии остановлены платежи, имеющие отношение к российской косметической компании Faberlic.