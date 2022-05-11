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Финляндия запретила платежи российской компании Faberlic

Егор Провоторов
В мире
Финляндия запретила платежи российской компании Faberlic
Фото: Pixabay / Tapio Haaja

В рамках антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, в Финляндии остановлены платежи, имеющие отношение к российской косметической компании Faberlic. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на местное Управление по взысканию долгов (Ulosottolaitos).

Финские журналисты уточнили, что финансовые операции компании остановлены по причине того, что руководитель Faberlic Алексей Нечаев оказался под европейскими санкциями в феврале нынешнего года будучи депутатом Госдумы РФ.

Сообщается, что запрет на платежи был наложен еще 4 мая. Одновременно с этим были арестованы средства, находящиеся на финском банковском счете российской компании, пишет РИА Новости.

— На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги. Власти заморозили эти выплаты, — сказано в сообщении ведомства.

В минувшую пятницу, 6 мая, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что власти скандинавского государства уже не смогут поддерживать прежних отношений с Россией в связи с ситуацией на Украине.

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