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Москвичи могут предложить идеи по 16 темам на платформе «Город идей»

Георгий Соланович
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Москвичи могут предложить идеи по 16 темам на платформе «Город идей»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Жители Москвы на платформе «Город идей» могут предложить идеи по 16 темам и сделать жизнь в столице комфортнее. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Так, на платформе появилось 16 актуальных тем для сбора идей по шести сферам: «Передвижение по городу», «Парки», «Благоустройство», «Культура», «Социальная сфера» и «Электронные проекты». С помощью «Города идей» жители мегаполиса могут предложить устроить праздники и конкурсы, организовать зоны отдыха, высказать пожелания по эффективной организации движения в городе и многое другое.

Все идеи жителей проходят модерацию и передаются на рассмотрение в ответственные органы, где принимается решение о реализации предложений, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новой опции в приложении «Электронный дом Москва». В приложении появился общедомовой чат, где соседи смогут обсуждать содержание и обслуживание своего жилья, делиться мнениями по вопросам благоустройства, предупреждать о шумных работах во время ремонта квартиры.

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