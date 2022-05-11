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Американский обозреватель объяснил, почему Турция не может отказаться от России

Анастасия Колоскова
В мире
Американский обозреватель объяснил, почему Турция не может отказаться от России
Фото: МИД РФ

Турецкие власти не могут перестать сотрудничать с РФ из-за газа, торговли и проекта по строительству атомной электростанции «Аккую». Такое мнение выразил обозреватель Роберт Эллис в журнале National Interest.

По словам автора статьи, Турция не станет жертвовать тесными отношениями с Россией в пользу политики НАТО в осуждении Москвы по поводу ситуации на Украине.

— Турция зависит от России в торговле, газе, а также при строительстве атомной электростанции, — цитирует публициста РИА Новости.

Кроме того, Эллис убежден, что Анкара рассчитывает на рекордный туристический сезон из-за притока туристов из РФ. Он отметил, что авиакомпания Turkish Airlines выделила для российских туристов 1,5 миллиона мест.

1 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция не должна принимать российских туристов на своей территории. По его словам, Турция выступает посредником в урегулировании ситуации на Украине и одновременно готовит туристические маршруты для россиян. Он назвал такое поведение турецких властей «двойными стандартами» и «несправедливостью».

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