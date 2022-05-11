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Реконструкция футбольного поля с трибунами завершается в Зеленограде

Георгий Соланович
Город
Реконструкция футбольного поля с трибунами завершается в Зеленограде
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, 9-й микрорайон Карта всех событий

Специалисты завершают реконструкцию футбольного поля с трибунами на 147 мест в 9-м микрорайоне Зеленограда. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 11 мая.

— Сейчас на объекте завершаются строительные работы, поле готовится к вводу в эксплуатацию. В рамках его реконструкции заканчивается восстановление системы обогрева, — пояснил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

На футбольном поле будут проводить тренировки, занятия и соревнования окружного, регионального и межрегионального уровней. По словам Загрутдинова, строительство спортивных сооружений является важным направлением городской политики.

Программа «Спорт Москвы» предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессионалов, но и физкультурных центров для всех горожан, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 марта сообщалось, что четыре земельных участка, предназначенных под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, выставили на торги в столице.

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