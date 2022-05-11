Мужчину с ожогами госпитализировали на вертолете в ТиНАО

Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Мужчину с ожогами эвакуировали в больницу ТиНАО при помощи авиации. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По имеющимся данным, утром 11 мая дежурный экипаж санитарного вертолета вылетел в сторону Троицкого и Новомосковского административных округов.

— На вертолетную площадку «Щапово» машиной скорой помощи доставили мужчину 60 лет с сильными ожогами, — отмечается в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что пострадавший получил травмы, находясь в автомобиле.

Похожий случай произошел 31 марта. Пациента с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете после падения с высоты в Новой Москве.