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Мужчину эвакуировали на вертолете после падения с высоты в Новой Москве

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчину эвакуировали на вертолете после падения с высоты в Новой Москве
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Авиацией в лечебное учреждение доставили мужчину после падения с высоты в ТиНАО. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По имеющимся данным, 31 марта днем дежурный экипаж санитарного вертолета вылетел в сторону Троицкого и Новомосковского административных округов.

— На вертолетную площадку «Вороново» машиной скорой помощи доставили мужчину 60 лет после падения с высоты, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Похожий случай произошел 11 марта. Пациентку с сердечно-сосудистой патологией эвакуировали также при помощи авиации.

До этого 10 марта мужчину с неврологической патологией авиацией тоже эвакуировали из ТиНАО вертолетом.

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