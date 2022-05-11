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Движение трамваев на Симферопольском бульваре восстановили

Георгий Соланович
Город
Движение трамваев на Симферопольском бульваре восстановили
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Движение трамваев № 1, 3 и 16 на Симферопольском бульваре восстановлено. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Восстановлено движение трамваев на Симферопольском бульваре, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение на данном участке было затруднено в связи со столкновением двух автомобилей на путях.

8 мая стало известно, что движение трамваев на Лефортовском мосту возобновится после улучшения погодных условий. Трамваи продолжат работать по временной схеме, также сохраняется работа автобусного маршрута № 050 от Авиамоторной улицы до станции метро «Комсомольская».

Также сообщалось, что со вторника, 10 мая, на северо-востоке столицы в районе 3-й Мытищинской улицы будет ограничено движение транспорта из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей.

Так, на пересечении Кулакова и Графского переулков с 10 мая по 15 июня включительно будут частично заняты одна полоса и парковочные места для проведения работ. С 12 сентября по 25 октября в этом месте будет восстанавливаться структура, нарушенная инженерными работами.

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