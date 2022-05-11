Местный проезд у метро «Преображенская площадь» перекроют 15 мая

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, 1-я улица Бухвостова Карта всех событий

Местный проезд от первой улицы Бухвостова до Краснобогатырской улицы перекроют 15 мая с 09:00 до 15:00 в связи с проведением «Пасхальной весны». Об этом в среду, 11 мая, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— 15 мая с 09:00 до 15:00 перекроют Местный проезд от 1-й улицы Бухвостова до Краснобогатырской улицы. Это связано с проведением праздничного мероприятия «Пасхальная весна», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Телеграмм-канал / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что движение на нескольких участках Севастопольского проспекта в период с 20 апреля по 6 июля будет ограничено на круглосуточной основе. Это обусловлено проведением работ по строительству инженерных сетей. Движение перекроют на участке Севастопольского проспекта от дома 85 до дома 85, строение 1.

Кроме того, стало известно, что ограничение движения произойдет на разных участках улицы Золоторожский Вал. Так, движение будет перекрыто в период с 20 апреля по 24 декабря 2022 года в связи с проведением строительных работ.