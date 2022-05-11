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Загрутдинов заявил о завершении строительства пешеходного перехода на Осташковской улице

Георгий Соланович
Город
Загрутдинов заявил о завершении строительства пешеходного перехода на Осташковской улице
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Специалисты в рамках проекта реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершили строительство надземного пешеходного перехода на Осташковской улице. Об этом в среду, 11 мая, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершили строительство надземного пешеходного перехода на Осташковской улице в районе дома 30 по проекту реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. В настоящее время ведется оформление технической документации для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Объект готов на 95 процентов, — отметил глава депстроя.

Длина пешеходного моста составляет 36 метров, ширина прохожей части — три метра. В опорах перехода размещены лестничные сходы с колясочными спусками и лифтами. По словам Загрутдинова, переход обеспечит безопасный и непрерывный проход граждан через улицу Осташковскую.

Глава департамента строительство подчеркнул, что открытие развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский и городского округа Мытищи. В этом году завершится строительство и реконструкция дорог протяженностью 8,7 километра.

До этого Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства моста через Москву-реку в рамках ЮВХ. Работы готовы на 60 процентов.

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