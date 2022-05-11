Володин заявил, что США пытаются вернуть вложенные в Украину средства

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Соединенные Штаты не рассчитывают на победу Украины и будут пытаться как можно быстрее вернуть вложенные в страну деньги. Об этом в среду, 11 мая, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин

— В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Володина, США хотят найти путь вывоза зерна с Украины для того, чтобы, как заявил президент Байден, «снизить цены на ресурс».

Спикер Госдумы подчеркнул, что Соединенные Штаты не стремятся оказать Киеву реальную помощь, а вместо нее «забирают самое необходимое, фактически устраивая продразверстку». Он отметил, что украинцам самим потребуется запас зерна, чтобы дожить до нового урожая.

Володин подчеркнул, что закредитованность Украины не отразится на развитии станы и улучшении благосостояния ее граждан. Напротив, из-за затягивания военных действий Вашингтоном, жители не могут вернуться к мирной жизни, констатировал спикер.

10 мая палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила проект закона, подразумевающего выделение дополнительной помощи Украине. Размер финансовой помощи Вашингтона Киеву составит 40 миллиардов долларов США.