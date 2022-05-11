Москва поделилась с Мурманской областью опытом экономического регулирования

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Представители Департамента экономической политики и развития Москвы провели рабочую встречу с делегацией правительства Мурманской области, в ходе чего поделились опытом регулирования в сфере налоговой, бюджетной и имущественной политики. Об этом сообщили в пресс-службе департамента в среду, 11 мая.

— Сегодня экономика регионов нуждается в перенастройке для работы в новых реалиях. Эти процессы должны происходить оперативно, поэтому важно перенимать опыт других регионов и применять у себя наиболее успешные практики, — заявил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Так, в ходе встречи столичная делегация рассказала о мерах по повышению собираемости налогов, системе льгот для предпринимателей, а также налоговых и арендных ставках. Помимо этого, представители Мурманской области ознакомились с практикой оценки и учета городского имущества.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко подчеркнула, что прошедшая встреча поможет руководству региона работать более эффективно и принимать более качественные и компетентные решения.

До этого стало известно, что более 12 тысяч предпринимателей Москвы воспользовались сервисом «Линия прямых обращений» на инвестиционном портале за семь лет. Сервис позволяет бизнесменам столицы оперативно и удобно узнавать необходимую информацию.