Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москва поделилась с Мурманской областью опытом экономического регулирования

Георгий Соланович
Город
Москва поделилась с Мурманской областью опытом экономического регулирования
Фото: Pexels

Представители Департамента экономической политики и развития Москвы провели рабочую встречу с делегацией правительства Мурманской области, в ходе чего поделились опытом регулирования в сфере налоговой, бюджетной и имущественной политики. Об этом сообщили в пресс-службе департамента в среду, 11 мая.

— Сегодня экономика регионов нуждается в перенастройке для работы в новых реалиях. Эти процессы должны происходить оперативно, поэтому важно перенимать опыт других регионов и применять у себя наиболее успешные практики, — заявил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Так, в ходе встречи столичная делегация рассказала о мерах по повышению собираемости налогов, системе льгот для предпринимателей, а также налоговых и арендных ставках. Помимо этого, представители Мурманской области ознакомились с практикой оценки и учета городского имущества.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко подчеркнула, что прошедшая встреча поможет руководству региона работать более эффективно и принимать более качественные и компетентные решения.

До этого стало известно, что более 12 тысяч предпринимателей Москвы воспользовались сервисом «Линия прямых обращений» на инвестиционном портале за семь лет. Сервис позволяет бизнесменам столицы оперативно и удобно узнавать необходимую информацию.

Экономика Мурманская область Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте