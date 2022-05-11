Медведев предупредил об «охотниках поделить» 40 миллиардов долларов помощи Украине

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Дмитрий Медведев рассказал о том, что могут найтись «охотники поделить» 40 миллиардов долларов помощи Украине от США. Об этом политик заявил в среду, 11 мая, в своем Telegram-канале.

Недавно палата представителей Конгресса США одобрила выделение этой суммы для помощи Украине. Медведев заявил, что целью помощи является продолжение прокси-войны против России для ограничения ее развития.

Также Медведев отметил, что любые финансовые вливания в Украину от США не помешают России достигнуть целей военной операции. Отдельно он посоветовал американским гражданам поблагодарить свои русофобские власти за повышение цен на бензин.

Ранее политик заявлял, что Европу окутывает «призрак коммунизма», который может обязать обеспеченные европейские страны делиться российским газом с более бедными государствами. Об этом он рассказал в воскресенье, 8 мая. При этом Медведев написал в своем Telegram-канале, что такими темпами европейские страны могут ввести нормирование энергопотребления, а также в дальнейшем дойти до продуктовых карточек.