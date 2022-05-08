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Медведев: Европу посетил призрак коммунизма

Араз Салехов
Политика
Медведев: Европу посетил призрак коммунизма
Фото: er.ru

Страны Европы окутывает призрак коммунизма, который может обязать обеспеченные европейские страны делиться российским газом с более бедными государствами. Об этом в воскресенье, 8 мая, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Так, во всяком случае, пишут media. Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо, — отметил он.

При этом Медведев написал в своем Telegram-канале, что такими темпами европейские страны могут ввести нормирование энергопотребления, а также в дальнейшем дойти до продуктовых карточек.

Помимо этого, Медведев заявил, что страны Евросоюза не смогут просуществовать без российского газа больше недели.

Однако эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «ВМ» рассказал, что в дальнейшем у Евросоюза будет шанс полностью отказаться от российской нефти. При этом он уверен, что в ближайшей перспективе Европа этого сделать не сможет.

По его словам, на поиски нового новых поставщиков уйдет несколько лет.

Дмитрий Медведев газоснабжение Европа
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