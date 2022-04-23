Медведев заявил, что Европа и недели не протянет без российского газа
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Европа даже неделю не сможет обойтись без российского газа.
Европейская комиссия ранее направила странам Евросоюза документ, в котором разъяснила механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против России санкции. В нем говорится, что процесс оплаты, который предусмотрен указом президента РФ Владимира Путина от 31 марта, «позволяет России вовлечь в него ЦБ РФ, что запрещено санкциями ЕС». В то же время в документе сказано, что платить за газ «все еще возможно, не нарушая законы ЕС».
— Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну а если серьезно, то и недели не протянут, — написал Медведев в субботу, 23 апреля, в своем Telegram-канале.
Он отметил, что европейская комиссия допустила оплату российского газа в рублях и считает, что указ президента РФ все-таки может применяться европейскими странами.
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны следующей зимой столкнутся с последствиями, если они останутся без газа из РФ.
Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.
23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.