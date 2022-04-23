Медведев заявил, что Европа и недели не протянет без российского газа

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Европа даже неделю не сможет обойтись без российского газа.

Европейская комиссия ранее направила странам Евросоюза документ, в котором разъяснила механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против России санкции. В нем говорится, что процесс оплаты, который предусмотрен указом президента РФ Владимира Путина от 31 марта, «позволяет России вовлечь в него ЦБ РФ, что запрещено санкциями ЕС». В то же время в документе сказано, что платить за газ «все еще возможно, не нарушая законы ЕС».

— Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну а если серьезно, то и недели не протянут, — написал Медведев в субботу, 23 апреля, в своем Telegram-канале.

Он отметил, что европейская комиссия допустила оплату российского газа в рублях и считает, что указ президента РФ все-таки может применяться европейскими странами.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны следующей зимой столкнутся с последствиями, если они останутся без газа из РФ.

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.