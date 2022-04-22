Макрон предупредил Европу о трудностях зимой из-за отсутствия газа из России

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Европейские страны следующей зимой столкнутся с последствиями, если они останутся без газа из РФ. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

— Последствий этого мы не увидим весной и летом 2022 года, но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа, — цитирует Макрона газета «Известия».

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет. Кроме того, отметил Юшков, отказ Европы от российских энергоресурсов невыгоден для обеих сторон. Однако этот вопрос, как уточнил он, скорее, определяется политическими факторами.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.