Москвичам пообещали майские грозы в конце недели

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Теплая погода с грозой ожидается в Москве 12 и 13 мая. Об этом в среду, 11 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Уже завтра Москва окажется в теплом секторе циклона, воздушные массы будут поступать с юго-запада, погода будет теплая — плюс 17–19 градусов. Но во второй половине дня будут заметные осадки, сильный дождь, а также все условия для грозовой деятельности, — заявил синоптик.

Вильфанд отметил, что 12 мая в городе снова будет сильный ветер — до 17 метров в секунду, а 13 мая порывы ветра в столице могут и вовсе достигнуть 20 метров в секунду.

В выходные, по словам эксперта, погода сильно не изменится: до 17 градусов днем и до девяти — ночью. В воскресенье возможен небольшой дождь, передает агентство городских новостей «Москва».

11 мая столица и Подмосковье остаются в тыловой части циклона. Воздух в столице и области прогреется до 17 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-западный, 5–10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. В середине дня атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба при относительной влажности порядка 30 процентов.