Температуру до 17 градусов пообещали жителям Москвы 11 мая

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В среду, 11 мая, столичный и подмосковный регионы остаются в тыловой части циклона. Жителям Москвы в этот день синоптики пообещали переменную облачность при отсутствии осадков.

Воздух в столице и области прогреется до 17 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 м/с. В середине дня атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба при относительной влажности порядка 30 процентов, пишет портал «Метеоновости».

Специалисты заметили, что кислородный режим при относительно теплой погоде будет неблагоприятным, а днем высока будет вероятность формирования условий погодной гипоксии.

— Для метеочувствительных людей, особенно имеющих хронические заболевания дыхательной системы, перенесших недавно острые бронхо-легочные заболевания, а также страдающих хронической кислородной недостаточностью такие внешние условия могут оказывать дополнительную нагрузку на организм и вызывать симптомы недомогания, — подчеркнули синоптики.

Накануне заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что улучшение погодных условий в столичном регионе наступит с середины текущей недели, когда среднесуточная температура достигнет показателей 18–20 градусов с положительными значениями.