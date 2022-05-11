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Эксперт заявил, что российские фармкомпании не столкнутся с дефицитом ингредиентов

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт заявил, что российские фармкомпании не столкнутся с дефицитом ингредиентов
Фото: depositphotos

В настоящее время российские фармкомпании работают на старых запасах ингредиентов, однако вопрос с новыми поставками решится в ближайшее время и дефицита не будет. Об этом сообщил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

— Пока что никак это на россиянах не отразится, потому что запасы были, и, соответственно, они сейчас используются. Надеемся, что к тому времени, как существующие запасы подойдут к концу, каналы поставок наладятся, и в конечном итоге это не отразится ни на поставках, ни на производстве лекарственных препаратов, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Он прокомментировал информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что фармкомпании испытывают проблемы с поставками красителей, стабилизаторов и загустителей. Шуляк отметил, что в настоящее время логистика поставок действительно нарушена, но ведется активный поиск новых поставщиков сырья. По его словам, этот вопрос может быть решен в течение ближайших месяцев.

9 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объем производства лекарственных средств и материалов увеличился в столице почти на 68 процентов по сравнению с 2020 годом.

В ближайшее время отечественный фармацевтический рынок ждет глобальная трансформация. Cтрана делает большие шаги по импортозамещению лекарств и медицинского оборудования на протяжении последних семи лет.

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