Дефицита лекарств не будет: отечественные предприятия наращивают объемы выпуска

Директор одной из столичных аптек Алексей Шаблин раскладывает лекарства / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Объем производства лекарственных средств и материалов увеличился в Москве почти на 68 процентов по сравнению с 2020 годом. 9 марта об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Вечерняя Москва» узнала у фармацевта Евгения Цымбалюка, что будет с иностранными лекарствами на фоне санкций и стоит ли ожидать резкого повышения цен.

В ближайшее время отечественный фармацевтический рынок ждет глобальная трансформация. Cтрана делает большие шаги по импортозамещению лекарств и медицинского оборудования на протяжении последних семи лет.

— Государство активно поддерживает компании, разрабатывающие аналоги препаратов из других стран. Сейчас появился отличный шанс заменить их, учитывая, что часть сырья для производства поставляют именно из России, — отмечает Цымбалюк.

По информации специалиста, в аптеках есть запас продукции на ближайшее время. К сожалению, многие из-за страха начинают скупать лекарства, опустошать эти запасы, забывая, что препараты имеют ограниченный срок годности.

Однако без лекарств никто не останется. Полностью отказаться от импорта, кстати, мы не сможем. Но при оглашении санкций главы стран ЕС и США отметили, что наложенные запреты не коснутся фармацевтической отрасли.

Со многими компаниями подписаны долгосрочные контракты. В случае отказа поставлять продукцию правительство может запустить механизм принудительного лицензирования. Как сообщает Минздрав России, проблемы с поставками ряда лекарств есть, но связаны они с задержками в логистике.

Цены на лекарства, по мнению Евгения Цымбалюка, могут подрасти, но незначительно. По закону существуют максимально допустимые пределы наценок на лекарственную продукцию.

КСТАТИ

В Минпромторге оценили запас жизненно важных лекарств в России. По подсчетам учреждения, их хватит на срок до года. Более того, совместно с Минтрансом учреждение ведет работу по решению логистических проблем, из-за которых происходят задержки поставки лекарств.