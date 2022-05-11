Депутат рассказала, на какие льготы могут рассчитывать ветераны в России

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Депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала, на какие льготы и выплаты могут рассчитывать ветераны, проживающие в России.

Она напомнила, что все установленные льготы перечислены в Федеральном законе «О ветеранах». При этом власти каждого региона могут установить дополнительные льготные условия для данной категории россиян.

Так, в ряде регионов ветераны обладают правом бесплатного проезда на общественном транспорте, на пригородном ж/д транспорте, освобождены от оплаты коммунальных услуг.

— Уже сегодня действуют льготы при оплате налога на землю. Каждый регион старается обеспечить необходимую поддержку этой категории граждан, — рассказала депутат в комментарии Nation News.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением увеличить размер всех денежных выплат для ветеранов-фронтовиков, блокадников и других лиц, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне.