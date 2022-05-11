Москвичам рассказали об итогах общегородского флешмоба «Майская зарядка»

Фото: Пресс-служба центра «Московское долголетие»

Участниками общегородского флешмоба «Майская зарядка» в Москве стали свыше тысячи человек.

— «Майская зарядка» — яркое и масштабное мероприятие, которое объединило более тысячи москвичей старшего возраста: активистов центров московского долголетия и 26 территориальных центров социального обслуживания, — говорится в сообщении.

Сама инициатива стала одним из самых популярных общегородских проектов. Идея проведения онлайн-занятий в центрах московского долголетия появилась во время пандемии COVID-19.

Проект настолько полюбился активистам, что после снятия коронавирусных ограничений утренние занятия появились и в офлайн-формате, что послужило причиной организации общегородского флешмоба. Примечательно, что в 2022 году участниками данного флешмоба стали и ветераны Великой Отечественной войны.

Помимо этого, на еженедельной основе активисты и лидеры различных клубных объединений центров проекта «Московское долголетие» организуют для всех желающих горожан старшего возраста порядка 120 встреч. Более половины из них имеют ЗОЖ-направленность, при этом 80 процентов проводятся в удобном онлайн-формате.

Также стало известно, что в столице запустили марафон «Навстречу здоровью» в рамках проекта «Спортивные выходные», организованного центрами госуслуг «Мои документы» и Департаментом спорта города Москвы. В ходе него участники повысят свою работоспособность, улучшат концентрацию внимания, разовьют стрессоустойчивость и укрепят мышцы всего тела.