МИД России потребовал извинений от Польши из-за нападения на посла

Фото: МИД РФ

Посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в МИД России из-за нападения на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в среду, 11 мая.

— Налицо грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Польша не выполнила одно из главных следующих из нее обязательств — не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов, — говорится в сообщении.

Краевскому сообщили, что Москва требует от Варшавы официальных извинений за произошедшее. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве потребовали обеспечить безопасность посла и всех российских дипломатов на территории страны, отмечается на сайте МИД.

9 мая стало известно о нападении на российского посла в Варшаве. Толпа скандировала «Фашисты!» и не позволила Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Сотрудники полиции прибыли через несколько минут и помогли дипломату дойти до машины.

Позже министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский оправдал нападение на посла России. Он добавил, что Андрееву не было рекомендовано возлагать цветы на мемориальном кладбище города, и благодаря полиции он смог без происшествий уехать с места инцидента.