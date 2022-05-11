Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД России потребовал извинений от Польши из-за нападения на посла

Евгений Белоусов
В мире
МИД России потребовал извинений от Польши из-за нападения на посла
Фото: МИД РФ

Посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в МИД России из-за нападения на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в среду, 11 мая.

— Налицо грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Польша не выполнила одно из главных следующих из нее обязательств — не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов, — говорится в сообщении.

Краевскому сообщили, что Москва требует от Варшавы официальных извинений за произошедшее. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве потребовали обеспечить безопасность посла и всех российских дипломатов на территории страны, отмечается на сайте МИД.

9 мая стало известно о нападении на российского посла в Варшаве. Толпа скандировала «Фашисты!» и не позволила Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Сотрудники полиции прибыли через несколько минут и помогли дипломату дойти до машины.

Позже министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский оправдал нападение на посла России. Он добавил, что Андрееву не было рекомендовано возлагать цветы на мемориальном кладбище города, и благодаря полиции он смог без происшествий уехать с места инцидента.

Польша МИД РФ Дипломатия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте