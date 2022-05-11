Орбакайте поздравила сына от Байсарова с днем рождения трогательным видео

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Младшему сыну Кристины Орбакайте Дени, рожденному в браке с бизнесменом Русланом Байсаровым, исполнилось 24 года. В честь этого события певица опубликовала трогательное поздравление в соцсетях.

Артистка разместила подборку фотографий, запечатлевшие нежные отношения мамы и сына, начиная от младенчества мальчика.

Серию снимков она наложила на свою песню «Только ты» из альбома 1995 года.

— Счастье мое! Тебе сегодня 24. Пусть все сбудется, — написала Орбакайте в своем Telegram-канале.

Дени Байсаров пошел по стопам отца и после обучения в Оксфорде занимается собственным бизнесом в Москве.

Осенью прошлого года он рассказал, что основал собственное агентство, которое занимается организацией праздников и мероприятий. Сам он является директором компании и, кроме того, проводит фотосессии. Дэни признался, что за услуги его фирма берет от четырех-пяти тысяч рублей в час. Он не стал скрывать того, что известные родители оказывают ему поддержку. Так, звездная мама «подкидывает» Дени проекты, а отец делится опытом в управлении. Начинающий предприниматель выразил надежду, что в будущем ему удастся выйти на «большой уровень».