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«Остров невезения»: композитор Зацепин рассказал, как Гайдай спас главный хит «Бриллиантовой руки»

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Остров невезения»: композитор Зацепин рассказал, как Гайдай спас главный хит «Бриллиантовой руки»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Народный артист России, композитор Александр Зацепин в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал о том, как создавалась легендарная песня «Остров невезения», которая прозвучала в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Интервью с композитором Александром Зацепиным

Композитор рассказал, что к нему приехал поэт Леонид Дербенев, с которым они неоднократно работали, показал текст песни «Остров невезения» и попросил показать ее режиссеру Леониду Гайдаю, чтобы тот мог использовать ее для кино.

— Я почитал, и мне очень понравился текст этот с повторами. У меня эта песня быстро сочинилась. Я поехал к Гайдаю, и ему песня очень понравилась, но вставить ее, по мнению режиссера, было некуда. А я все продумал! Говорю: «Леня, у тебя они наверху сидят и на палубе говорят о погоде. Кому это интересно? Вот пусть он песню там споет! — вспомнил Зацепин.

Идея понравилась режиссеру, и он воплотил ее в картине. Однако зрители могли так и не услышать легендарную песню, потому что художественный руководитель Пырьев посчитал, что песня задерживает действие.

— Может она и задерживает действие, но она ярко раскрывает образ Миронова. И Гайдай ее не убрал. Еще Пырьев сказал, что эту музыку никто не запомнит, как и в картине «Кавказская пленница» «Песенку про медведей». Он говорил, что это вставной номер и его нужно вырезать. Но Ленька не вырезал, — рассказал музыкант.

96-летний композитор раскрыл свой главный секрет долголетия. Оставаться в форме и подпитывать жизненные силы ему помогают занятия гимнастикой и йогой.

Полное интервью с Александром Зацепиным читайте в ближайшее время на нашем сайте.

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