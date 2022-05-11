Губернатор Подмосковья отметил важность акции «Доброе дело»

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В Московской области продолжается акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса. Губернатор региона отметил важность акции и поблагодарил жителей области за активное участие.

— Очень востребована помощь, и отдельные слова благодарности по нашему блоку ЖКХ, по воде, которую мы обеспечивали. Водовозки, они сегодня просто незаменимы. Казалось бы, мелочь, но на самом деле она является очень важной, — отметил он в ходе совещания с главами регионов 11 мая.

Воробьев добавил, что Подмосковье уже отправило большое количество продуктов питания, предметов гигиены и других вещей первой необходимости, которые востребованы в ДНР и ЛНР. Принять участие в сборе гуманитарной помощи могут все желающие. Всего на территории Московской области открыты около 130 волонтерских пунктов, где принимается гуманитарная помощь, передает РИАМО.

Акция «Доброе дело» была инициирована в начале апреля.

Накануне Фура с гуманитарной помощью, собранной жителями Московской области в рамках акции «Доброе дело», прибыла в Тельмановский и Новоазовский районы Донецкой Народной Республики. Большегруз доставил более 1400 продуктовых и хозяйственных наборов общим весом 15 тонн, передает «360».

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин встретился с представителями и волонтерами столичных НКО в одном из окружных штабов по сбору гуманитарной помощи для беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР.