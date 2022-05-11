Более тысячи безбилетников поймали в Петербурге с начала транспортной реформы

автобус / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

С 1 апреля контролеры обнаружили в автобусах Северной столицы 1 051 пассажира, забывшего или не имевшего возможности оплатить проезд. Штраф назначили 414 горожанам.

Каждый десятый безбилетник оказался ребенком — 130 человек из 1 051.

— Составлено 414 актов о безбилетном проезде. Надо отметить, что в первую декаду апреля контролеры не составляли акты о безбилетном проезде и проводили разъяснительную работу среди пассажиров, — сообщили изданию «Невские новости» в городском комитете по транспорту.

В комитете также сообщили, что объем пассажиропотока, по данным комтранса, в апреле вырос почти на миллион по сравнению с мартом. В апреле 2022 года было зафиксировано 40 130 820 транзакций — оплата проезда электронными носителями, в марте 2022 года — 39 471 697 транзакций.

1 апреля в Северной столице стартовал первый этап транспортной реформы. Кондукторов из транспорта частично убрали, предоставив пассажирам возможность безналично оплачивать проезд, но многие горожане столкнулись с проблемой неработающих валидаторов передает ФАН.

Компенсационные пассажирские автобусы запустят между станциями Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) Волоколамск и Шаховская с 11 мая в течение нескольких дней в неделю по причине приостановки движения электропоездов на данном участке