Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию БРИКС

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Создание Медицинской ассоциации стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества медпомощи. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 11 мая.

— Предлагаем подумать над данной идеей создания Медицинской ассоциации БРИКС и будем надеяться на ее обсуждение в рамках нашей межсессионной работы, — сказал глава ведомства.

По словам министра, подобная инициатива также позволит заниматься вопросами повышения квалификации медицинского сообщества и приведет к укреплению роли врачей на пространстве БРИКС, передает РИА Новости.

В марте российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что на фоне санкционных мер со стороны Запада формат работы БРИКС может измениться. По его словам, в настоящее время для организации открылись новые возможности для сотрудничества.

Он подчеркнул, за последние десять лет произошел колоссальный рост числа контрактов в рамках содружества. Посол подытожил, что Новый банк развития БРИКС также является сильнейшим инструментом партнерства.