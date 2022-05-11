Москвичам рассказали, как устроена галерея «Ростокино»

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Россия, Москва, Ростокинская улица Карта всех событий

Руководитель галереи «Ростокино» Динара Уварова и кураторы выставки «Другие» — Уля Савич, Марго Макарова и Таша Дмитриева — рассказали, что можно увидеть и чем заняться в ближайшее время в данном выставочном зале.

Галерея открылась в 1986 году на первом этаже дома № 1 на Ростокинской улице. С 2014 по 2021 годы здесь работал «Электромузей в Ростокино».

В галерее уже состоялись две выставки годовой программы «Факультет» объединения «Выставочные залы Москвы» при поддержке Московской школы современного искусства. Выставочный проект «Другие» открылся 16 апреля, он состоит из работ от 19 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Риги.

Создатели построили экспозицию на контрасте между реальным и бессознательным. В большом зале можно найти видео-арт Арсения Калмыкова «Колышется и не дремлет».

Героини видеоряда — лесные нимфы, по задумке автора, произведение должно заставлять задуматься о линейности жизни. Также в галерее есть бетонные камни скульптурной группы «Гравитация» авторства Владислава Муханова.

Это метафора современного общества, где люди взаимозависимы и сцеплены друг с другом. Помимо этого, в выставочном зале можно найти работы двух фотографов — Натальи Ершовой и Стаса Шикарвиса.

Ершова в своем проекте «Путешествие на край комнаты» запечатлела людей, которые добровольно решили вести затворнический образ жизни. Фотографии Шикарвиса появились благодаря разбору старых советских гаражей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в акции «Дни исторического и культурного наследия», которая пройдет 21 мая в столице, примут участие 73 музея и выставочных зала, два культурных центра, два парка и пять библиотек.

Горожане смогут посетить выставки, кинопоказы, искусствоведческие лекции, а также уроки по истории и другим дисциплинам. При этом будут доступны разнообразные квесты и многое другое.